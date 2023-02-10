Американская компания Maxar показала спутниковые снимки разрушений в Турции

Спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции представила американская компания Maxar. На них запечатлены различные районы республики.
На опубликованных в Сети фотографиях видно, насколько сильно пострадала взлетно-посадочная линия аэропорта города Хатай. Помимо этого, компания представила снимки разрушений в жилых кварталах Антакье. Там также видны поврежденные зернохранилища в Кырыкхане и Нурдагы.
Разрушительное землетрясение произошло в Турции в понедельник, 6 февраля. Оно стало самым мощным в стране за последние десятилетия. Число погибших превысило 17 тыс. человек, а пострадавших 72 тыс. человек.
Сейчас на месте завалов продолжают работать аварийные группы. Многие ученые предупредили о риске повторных землетрясений на территории республики.