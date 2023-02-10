Американская компания Maxar показала спутниковые снимки разрушений в Турции

На опубликованных в Сети фотографиях видно, насколько сильно пострадала взлетно-посадочная линия аэропорта города Хатай. Помимо этого, компания представила снимки разрушений в жилых кварталах Антакье. Там также видны поврежденные зернохранилища в Кырыкхане и Нурдагы.