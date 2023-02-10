NewZimbabwe: Путин всего одной фразой поставил на место покинувшие рынок России компании

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине, коллективный Запад ввел против Москвы множество ограничительных мер. Это вынудило многие мировые бренды закрыть свои предприятия и покинуть рынок России. Однако президент РФ, комментируя эту ситуацию, прибегнул всего к одной фразе, которой осадил «сбежавшие компании». Об этом говорится в материале, который пересказала «ПолитРоссия».