NewZimbabwe: Путин всего одной фразой поставил на место покинувшие рынок России компании

Российскому лидеру Владимиру Путину хватило всего трех слов, чтобы поставить на место иностранные компании, ушедшие с отечественного рынка. Какую коронную фразу озвучил политик, рассказали журналисты NewZimbabwe.
Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине, коллективный Запад ввел против Москвы множество ограничительных мер. Это вынудило многие мировые бренды закрыть свои предприятия и покинуть рынок России. Однако президент РФ, комментируя эту ситуацию, прибегнул всего к одной фразе, которой осадил «сбежавшие компании». Об этом говорится в материале, который пересказала «ПолитРоссия».
«Сегодня многие из западных брендов под давлением своих правительств уходят с нашего рынка. Всего им наилучшего», – приводит издание слова Путина.
Ранее президент России, комментируя отношения с Западом, сказал «с волками жить, по-волчьи выть». Так он отреагировал на европейские санкции в отношении отечественной авиаотрасли.