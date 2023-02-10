Более 70% россиян не планируют дарить подарки своим возлюбленным в День Святого Валентина

Эксперты подчеркивают, что популярность Дня Святого Валентина в России стремительно снижается. Если в 2007 году его отмечала половина жителей страны, то в 2023 году — значительно меньше. Кроме того, 72% мужчин и женщин не намерены дарить подарки своим вторым половинкам, передает издание kp.ru.