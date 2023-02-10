Экс-губернатора Хабаровского края Фургала приговорили к 22 годам колонии

Сергея Фургала задержали в июле 2020 года. По версии следствия, он занимался организацией покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Сам экс-губернатор вину не признал. На скамье подсудимых оказались его предполагаемые сообщники — Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.