Экс-губернатора Хабаровского края Фургала приговорили к 22 годам колонии

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии по делу об организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2004-2005 годах, сообщили в суде.
Присяжные признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения. Коллегия посчитала, что экс-глава Хабаровского края не заслуживает снисхождения ни по одному пункту обвинения.
Сергея Фургала задержали в июле 2020 года. По версии следствия, он занимался организацией покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Сам экс-губернатор вину не признал. На скамье подсудимых оказались его предполагаемые сообщники — Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.