В профсоюзе работников культуры обозначили примерную зарплату Ахеджаковой в «Современнике»

Народная артистка России, 84-летняя актриса театра и кино Лия Ахеджакова могла получать в Театре «Современник», с репертуара которого были сняты все спектакли с ее участием, порядка 50 тысяч рублей в месяц.
Как сообщила NEWS.ru председатель Московской городской организации Российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина, Ахеджакова должна, как и раньше, получать заработную плату, которая не может быть меньше МРОТ, а также стимулирующие выплаты за звание и стаж.
«Она у нас народная-принародная, поэтому у нее наверняка есть приличная пенсия. Плюс оклад, который не меньше МРОТ (в Москве эта сумма сейчас около 22 тысяч рублей), плюс доплаты за стаж и звание. Грубо говоря, примерно 50 тысяч к пенсии она, скорее всего, имеет. А может быть, и больше», — сказала Фомина.
Ранее сама Ахеджакова оценила свои шансы покинуть Россию после скандала с «Современником». Актриса заявила, что не спешит бежать из страны.