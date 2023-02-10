Жена и полицейские с трудом уговорили череповчанина не отдавать деньги мошенникам

В Череповце жена и сотрудники полиции с большим трудом уговорили пенсионера не переводить деньги мошенникам. Остановить его сумели в самый последний момент.
По распространенной схеме мужчине позвонил незнакомец и сообщил о подозрительных операциях по его банковскому счету. Он поверил жуликам и собрался в банк, чтобы с помощью взятого кредита защитить свои средства, сообщает городской портал «Череповец-поиск». Жена пыталась отговорить пожилого мужчину от необдуманных действий, убеждая его, что звонили скорее всего мошенники. Однако он не поверил супруге и отправился в банк.
По инструкции звонившего незнакомца, он должен был взять кредит в размере 200 тысяч рублей и отправить деньги на «защищенный» счет, что предотвратит хищение средств. Тем временем его жена позвонила в полицию и рассказала, что ее мужа пытаются обмануть. Полицейские принялись обходить окрестные баки, но обнаружить мужчину не удавалось.
Спустя некоторое время до пенсионера дозвонилась одна из полицейских. Она постаралась объяснить, что доверчивостью мужчины пытаются воспользоваться мошенники. Узнав от него, в каком банке он находится, она передала эти сведения коллегам. Полицейские прибыли вовремя. Все вместе они смогли отговорить мужчину от необдуманных шагов, деньги пенсионера удалось сохранить.