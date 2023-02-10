Жена и полицейские с трудом уговорили череповчанина не отдавать деньги мошенникам

По распространенной схеме мужчине позвонил незнакомец и сообщил о подозрительных операциях по его банковскому счету. Он поверил жуликам и собрался в банк, чтобы с помощью взятого кредита защитить свои средства, сообщает городской портал «Череповец-поиск». Жена пыталась отговорить пожилого мужчину от необдуманных действий, убеждая его, что звонили скорее всего мошенники. Однако он не поверил супруге и отправился в банк.