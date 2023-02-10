Передвижной стоматологический комплекс произвел первый выезд в Удмуртии

Как пишет ИА «Сусанин», в настоящее время аппарат функционирует на базе школы-интерната №13 Ижевска. Всего тут обучаются порядка 250 школьников с серьезными нарушениями речи из разных районов Удмуртии. Всех их уже осмотрели и выявили около 200 детей, нуждающихся в лечении зубов.