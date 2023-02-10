Передвижной стоматологический комплекс произвел первый выезд в Удмуртии

Пилотный выезд в Удмуртии совершил передвижной стоматологический комплекс, купленный в прошлом году из средств республиканского бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения УР.
Как пишет ИА «Сусанин», в настоящее время аппарат функционирует на базе школы-интерната №13 Ижевска. Всего тут обучаются порядка 250 школьников с серьезными нарушениями речи из разных районов Удмуртии. Всех их уже осмотрели и выявили около 200 детей, нуждающихся в лечении зубов.
Комплекс оснащен современным медоборудованием, здесь имеется новая стоматологическая установка, рентген-аппарат, визиограф, компьютер для оформления медицинских карт, приборы для стерилизации и наконечники. Комплекс поможет обслуживать районы, в которых наблюдается нехватка специалистов или жителям трудно добраться до медучреждения. Прежде всего стоматологическая помощь будет оказываться детям, подчеркнула вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.