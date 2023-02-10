Париж и ранее бесчестил себя тем, что награждал диктаторов орденом Почетного легиона, но Зеленский — это низшая точка. Господин Макрон, вы, безусловно, худший президент Франции за всю историю Пятой республики. Думаю, что вам даже можно присвоить это звание за всю историю Франции! Вы осмелились дать орден Почетного легиона человеку, который прославляет украинского пособника нацистов, палача еврейского и польского народов Степана Бандеру. А также идеологических потомков Бандеры — полк «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация)! Почему бы сразу не отдать эту награду посмертно Гитлеру? Господин Макрон, наградив Зеленского орденом Почетного легиона, вы полностью опозорили Францию и должность, которую вы занимаете!