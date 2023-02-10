Награждение президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона Франции окончательно обесчестило Пятую республику, считает военкор и основатель ресурса «Донбасс Инсайдер» Кристель Нэан.
В авторской колонке для ФАН журналист отметила, что Эммануэль Макрон, втянувший Францию в украинский конфликт, является худшим президентом за всю истории страны. Ведь вместо того, чтобы усадить Киев за стол переговоров, он поощряет кровавую бойню на Украине, поставляя той всевозможное вооружение. И в случае эскалации конфликта эти действия ставят Францию на порог ядерной угрозы.
Худший президент за всю историю Пятой республики. Колонка Кристель Нэан
8 февраля 2023 года, во время визита президента Украины в Париж, Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского орденом Почетного легиона, тем самым навсегда обесчестив Францию.
Не сделав ничего, чтобы заставить Украину соблюдать Минские соглашения, поставляя Киеву бесконечное количество оружия, чтобы он мог продолжать массовые убийства мирных жителей Донбасса, поощряя Зеленского в его самоубийственном безумии, подталкивая украинские власти к отправке всех своих мужчин на кровавую бойню, вместо того чтобы подтолкнуть усадить Киев за стол переговоров, Эммануэль Макрон награждает своего украинского коллегу орденом Почетного легиона. Тем самым французский лидер зафиксировал полное бесчестие Пятой республики.
Похоже, что Макрону недостаточно дискредитировать французскую дипломатию своим бездействием в качестве гаранта Минских соглашений. Поэтому он решил запятнать честь нации поддержкой страны, которая прославляет нацистских коллаборационистов и нынешние украинские неонацистские батальоны. При этом Макрон лишает оружия собственную армию, отправляя его киевскому режиму, который применяет французские ракеты и военную технику для убийства невинных гражданских лиц. Тем самым президент навлекает позор на Францию. А ситуация с награждением Зеленского орденом Почетного легиона возводит в абсолют бесчестье нынешнего лидера нации.
Я знаю, что эта награда — лишь тень того, чем она была долгое время. Макрон, как и его предшественники, раздает ее всем желающим, но сейчас это зашло слишком далеко. Я вспоминаю, что Наполеон Бонапарт учредил этот знак отличия для награждения тех гражданских или военных лиц, кто оказал выдающиеся услуги Франции!
Какие выдающиеся заслуги Зеленский оказал Франции, кроме того, что сделал ее совоенной стороной в войне против Донбасса и России?! Разве это услуга Парижу — лишить его армии, сделав Францию легкой добычей для любой серьезной военной державы? Считать ли услугой разрушающие французскую экономику глупые санкциями против России? Может быть, французы должны быть благодарны за то, Франция рискует столкнуться с ядерной угрозой из-за конфликта, который не имеет ничего общего с интересами страны? Или Франция гордится тем. Что поддерживает страну, которая прославляет украинских коллаборационистов с нацистами?
Париж и ранее бесчестил себя тем, что награждал диктаторов орденом Почетного легиона, но Зеленский — это низшая точка. Господин Макрон, вы, безусловно, худший президент Франции за всю историю Пятой республики. Думаю, что вам даже можно присвоить это звание за всю историю Франции! Вы осмелились дать орден Почетного легиона человеку, который прославляет украинского пособника нацистов, палача еврейского и польского народов Степана Бандеру. А также идеологических потомков Бандеры — полк «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация)! Почему бы сразу не отдать эту награду посмертно Гитлеру? Господин Макрон, наградив Зеленского орденом Почетного легиона, вы полностью опозорили Францию и должность, которую вы занимаете!
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация