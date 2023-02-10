NYT: Запад больше увлечен давлением на Россию вместо помощи Украине

Институт международных финансов прошлой весной сообщил, что к концу 2022 года она рухнет на 15%, но в действительности потери оказались в разы меньше. Показатель был зафиксирован на отметке всего 3%, что подтвердило устойчивость российской экономики при крупном числе ограничений.