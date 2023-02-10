NYT: Запад больше увлечен давлением на Россию вместо помощи Украине

Западная коалиция больше озабочена санкционным давлением на Москву вместо того, чтобы активно помогать украинской экономике. На это обратили внимание журналисты NYT.
Для западных государств ключевой задачей является укрепление экономики Украины, для чего требуется много усилий, времени и инвестиций. Однако введение рестрикций против РФ отвлекает их от решения этой проблемы, указало издание.
Институт международных финансов прошлой весной сообщил, что к концу 2022 года она рухнет на 15%, но в действительности потери оказались в разы меньше. Показатель был зафиксирован на отметке всего 3%, что подтвердило устойчивость российской экономики при крупном числе ограничений.
Согласно обновленным прогнозам МВФ, вместо падения российского ВВП на 2,3% аналитики ожидают его роста в 2023 году на 0,3%. Новые прогнозы МВФ делает с целью «не потерять лицо», передает «ФедералПресс» мнение экономиста Василия Колташова.