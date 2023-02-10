Ростех сообщил об успешных испытаниях противодронной системы РЭБ «Серп-ВС»

Ростех провел успешные испытания новой противодронной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Серп-ВС», говорится в сообщении госконцерна.
Подчеркивается, что «Серп-СВ» был разработан специалистами НИИ «Вектор» для подавления каналов связи, управления и навигации дронов. Отмечается, что испытания проводились на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса.
«Установленные на промышленной территории нефтяной компании устройства позволили исключить появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне», — сказано в сообщении.
По имеющейся информации, с помощью нового комплекса РЭБ можно защищать как мобильные, так и стационарные объекты.