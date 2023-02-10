Тренер армянского «Урарту» Гунько не видит конкурентов «Зениту» в РПЛ

Накануне «Зенит» обыграл «Урарту» в тренировочном матче на сборах в Дубае. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Сразу после матча Гунько рассказал о своих впечатлениях от игры «Зенита» в текущем сезоне.