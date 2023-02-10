Тренер армянского «Урарту» Гунько не видит конкурентов «Зениту» в РПЛ

Главный тренер армянского клуба «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал о перспективах петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Специалист признался, что не видит конкурентов сине-бело-голубым в борьбе за золотые медали.
Накануне «Зенит» обыграл «Урарту» в тренировочном матче на сборах в Дубае. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Сразу после матча Гунько рассказал о своих впечатлениях от игры «Зенита» в текущем сезоне.
««Зенит» является единственным претендентом на золотые медали в РПЛ. Я хочу, чтобы и «Спартак» поборолся, однако есть ряд объективных причин, по которым «Зенит» смело можно назвать единственным фаворитом», — цитирует тренера «Чемпионат».
«Зенит» по итогам 17 туров лидирует в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и на шесть баллов опережает идущий на втором месте московский «Спартак».