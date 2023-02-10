Фигуристу Роману Костомарову грозит частичное удаление трех пальцев рук

Трагическая история с госпитализированным 10 января фигуристом Романом Костомаровым, всколыхнувшая всю Россию, обрастает все новыми подробностями. Как выяснилось, спортсмену грозит частичное удаление трех пальцев рук.
Таким неутешительным прогнозом с ФАН поделился осведомленный источник. По его словам, речь идет об ампутации именно трех пальцев, а не всех десяти, как сообщалось ранее.
«Костомарову планируют частично ампутировать три пальца, которые наиболее подвержены некрозу. На остальных некроз пока можно зачистить, удалив мертвые ткани (не все десять). Удаление мертвых тканей у хирургов не считается ампутацией. Но это пока — в процессе может измениться, к сожалению, не в лучшую сторону», — отметил он.
Источник добавил, что врачи больницы в Коммунарке решают и другую насущную проблему — со второй ступней олимпийского чемпиона. По его словам, существует вероятность, что ее также будет необходимо удалить.