Российские волонтеры передали жителям Херсонщины генератор и книги

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне добровольцы из РФ доставили для школьников региона большую партию книг российских классиков, а жителям Новой Каховки привезли мощный новый электрогенератор.
По данным пресс-службы миссии, волонтеры привезли 48 литературных наборов для школ Херсонской области. Гуманитарный груз поступил в регион от информационно – полиграфического комплекса «Холдинговая компания Терра».
«Мы получили от российских издателей очень хорошие наборы книг, в каждом из них по 20 томов. С предложением привезти в школьные библиотеки Херсонской области такие книги к нам обратилась депутат Госдумы Алена Аршинова. Мы прекрасно знаем, что хороших книг на русском языке очень не хватает на Херсонщине, и у местных детей и подростков в них есть огромная потребность, — сообщил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии в регионе Игорь Кастюкевич. — Мы заранее определили перечень школ в районах области, которые особенно остро нуждаются в книгах, и сегодня получили первую партию. Спасибо большое коллегам за такую помощь и поддержку!»
Первые 34 набора, по 20 томов русскоязычных книг в каждом, добровольцы в ближайшее время передадут в районные отделы образования. Оттуда они поступят в образовательные учреждения, и станут доступны школьникам. Среди авторов произведений — Пушкин, Достоевский, Куприн, Цветаева, Чехов, Лесков Тургенев, Островский и многие другие.
Также, по информации пресс-службы Гуманитарного центра, накануне волонтеры передали мощный дизельный генератор в Новую Каховку, чтобы у жителей города вновь появились свет и вода. Электрогенератор российского производства предназначен для поддержания электроснабжения города. Дело в том, что на днях украинская артиллерия произвела массированный обстрел Новой Каховки, серьезно повредив местную электроподстанцию.
В результате этих обстрелов каховчане и жители еще 10-ти населенных пунктов лишились света, воды и связи. Точных сроков восстановления электроснабжения власти пока не называют. На эту ситуацию оперативно отреагировали в гуманитарной миссии в Херсонской области. В регион был привезена и передана дизельная электростанция для жителей Новой Каховки, мощностью 240 кВт.
«Мы просто не могли остаться в стороне. В Новой Каховке многие люди из-за частых обстрелов ВСУ вынуждены ночевать в подвалах. А теперь они остались еще и без воды, связи и электричества. Нам потребовалось время, чтобы доставить генератор в город и договориться с властями, чтобы его забрали. Сегодня мы его передали местным энергетикам и надеемся, что он поможет хотя бы частично восстановить электро и водоснабжение в городе. Пока же специалисты заняты восстановлением мощностей основной электростанции», — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
По словам волонтеров, мощный российский генератор уже 10 февраля начнет работать для жителей Новой Каховки.
«В последние дни город оказался обесточен. Благодаря генератору, который привезли российские волонтеры, у каховчан, наконец, появится возможность пользоваться водой и светом. Он поможет наладить поставку воды по квартирам, работу канализации и т. д. Все это крайне важно для восстановления жизнедеятельности в городе», — рассказал представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.
Напомним, Гуманитарный центр в Херсонской области начал работать в регионе в начале марта 2022-го. За прошедшее время волонтерам удалось эвакуировать более полутора тысяч человек с территорий, где велись активные боевые действия. В рамках оказания гуманитарной помощи добровольцы ежедневно выезжали в деревни и села Херсонской области. Также была организована работа Гуманитарного центра в Геническе, где вели регулярный прием граждан по личным вопросам с участием представителей ВГА.
Всего за неполный год продуктовую помощь от волонтеров получили более 150 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн). Семьям с новорожденными добровольцы выдали 400 наборов для младенцев и более 10 тысяч упаковок памперсов. Совместно с главами поселений, волонтеры также сформировали и передали в ВГА списки пенсионеров и малообеспеченных граждан, уничтоженные прежними, украинскими властями. Всего в списки вошло более восьми тысяч человек.