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Житель Ульяновской области незаконно вырубил десятки деревьев

Общество
Житель Ульяновской области незаконно вырубил десятки деревьев

Сотрудники УМВД России по Ульяновской области пресекли преступную деятельность жителя села Урено-Карлинское.

Как пояснили в ведомстве, полицейские задержали 56-летнего мужчину около Карсунского участкового лесничества после того, как произвели досмотр его автомобиля. Выяснилось, что он перевозил назаконно срубленные в лесном массиве 16 осин, восемь дубов и одну березу, сообщают «Главные новости Ульяновска».

Задержанный с поличным вынужден был полностью признать свою вину. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначена предварительная следственная проверка и соответствующие экспертизы.
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