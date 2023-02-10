Житель Ульяновской области незаконно вырубил десятки деревьев

Сотрудники УМВД России по Ульяновской области пресекли преступную деятельность жителя села Урено-Карлинское.
Как пояснили в ведомстве, полицейские задержали 56-летнего мужчину около Карсунского участкового лесничества после того, как произвели досмотр его автомобиля. Выяснилось, что он перевозил назаконно срубленные в лесном массиве 16 осин, восемь дубов и одну березу, сообщают «Главные новости Ульяновска».
Задержанный с поличным вынужден был полностью признать свою вину. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначена предварительная следственная проверка и соответствующие экспертизы.