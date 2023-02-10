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Иллюзионист Амаяк Акопян высказался о зависти Америки к России

Общество
Иллюзионист Амаяк Акопян высказался о зависти Америки к России

Артист цирка, иллюзионист и телеведущий Амаяк Акопян с интересом наблюдает за ситуацией, развивающейся на международной арене. Фокусник заявил, что вступить в конфронтацию с Россией США вынудила зависть.

По словам Акопяна, сказанным в беседе с «МК», в России есть великие актеры, режиссеры, а также артисты цирка, эстрады и кино.

«В России театральные школы самые лучшие, а там — сброд, шпана одна. В основном туда приезжали убийцы и гангстеры, а Россия была великой всегда. Поэты у нас великие, писатели — великие!» — сказал он.

Иллюзионист не стал отрицать, что в США также есть люди, которыми можно гордиться. Однако их, по словам Акопяна, мало.
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