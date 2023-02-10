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Собчак обвинила Канделаки в «незаконной публикации» ее второго паспорта

Общество
Собчак обвинила Канделаки в «незаконной публикации» ее второго паспорта

Известная телеведущая Ксения Собчак раскритиковала Тину Канделаки за публикацию ее израильского паспорта. Своими мыслями по этому поводу она поделилась в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

По словам звезды передачи «Дом-2», попавший в Сеть документ содержит некорректную информацию. При этом журналистка обвинила коллегу в «незаконной публикации личных данных», произошедшую в октябре 2022 года.

«С шашкой наголо летит Канделаки, которая с огромным наслаждением публикует фото моего второго паспорта», — заявила Собчак.

Она добавила, что получила второе гражданство ради защиты себя и близких. Как указала телеведущая, до получения паспорта Израиля она честно говорила о его отсутствии.

Меж тем суд признал законным продление ареста Кириллу Суханову, коммерческому директору компании Ксении Собчак. Мужчина является одним из фигурантов дела о вымогательстве в особо крупном размере.
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