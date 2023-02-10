Французский политик Филиппо назвал безумием слова Макрона о поставках оружия Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон «абсолютно безумен» в своем желании поставлять все имеющееся вооружение Киеву. С таким заявлением выступил экс-член Европарламента Флориан Филиппо.
«Макрон только что заявил об этом в Брюсселе. Безумие! Это усугубит войну и целиком опустошит французскую армию!» — возмущается политик.
По мнению Филиппо, необходимо как можно скорее прекратить поставки «топлива войны» украинской стороне.
Ранее Макрон заявил, что допускает возможность отправки Киеву боевых истребителей, отметив при этом, что на текущий момент у Украины другие приоритеты.