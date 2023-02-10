Успешное завершение российской спецоперации на Украине приведет к народному суду над всеми «еврошавками», в первых рядах которых будет «пустозвон Макрон». Такую точку зрения высказал глава Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что может лишить российского лидера Владимира Путина ордена Почетного легиона, которым он был награжден еще в 2006 году. Вострецов в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей в ответ на это посоветовал французскому политику приехать в Москву, где он получит от президента России орден Сутулого, который «вручают» людям, проработавшим на заводе всю жизнь. Если говорить серьезно, добавил социолог, то европейские лидеры собственными руками разрушают свои экономики ради «американского господина».
«Фактически власть в Европе захвачена американским военнополитическим лобби. И избавиться от внешнего управления они смогут только с помощью всенародного бунта "революций". Думаю, это уже не за горами. После победы России на Украине все еврошавки, приведенные к власти Вашингтоном, подвергнутся народному суду! И в первых рядах будет пустозвон Макрон!» — заявил Вострецов.
Стоит напомнить, что президент Франции ранее вручил орден Почетного легиона украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Это произошло во время визита последнего в Париж.