Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что может лишить российского лидера Владимира Путина ордена Почетного легиона, которым он был награжден еще в 2006 году. Вострецов в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей в ответ на это посоветовал французскому политику приехать в Москву, где он получит от президента России орден Сутулого, который «вручают» людям, проработавшим на заводе всю жизнь. Если говорить серьезно, добавил социолог, то европейские лидеры собственными руками разрушают свои экономики ради «американского господина».