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Федук нецензурно выругался в адрес выпустившего новую песню Элджея

Шоу-бизнес
Федук нецензурно выругался в адрес выпустившего новую песню Элджея

Исполнитель музыки в жанре хип-хопа Алексей Узенюк, более известный как Элджей, выпустил новый трек под названием Harakiri. Одним из первых на его релиз отреагировал певец Федук.

В своей песне Элджей поет об «одиноком самурае посреди горячих тел». Исполнитель отметил, что в этом треке говорится о перерождении и желании «убить себя старого». Среди восторженных комментариев под постом отметился и Федук, однако всеобщей радости он не разделил.

«Ты *** мамин, а не самурай! И мой куплет даже не думай на свой [альбом] брать», — написал он.

Ранее экс-возлюбленная Элджея блогер и актриса Настя Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в многосерийной драме «Монастырь».
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