Федук нецензурно выругался в адрес выпустившего новую песню Элджея

В своей песне Элджей поет об «одиноком самурае посреди горячих тел». Исполнитель отметил, что в этом треке говорится о перерождении и желании «убить себя старого». Среди восторженных комментариев под постом отметился и Федук, однако всеобщей радости он не разделил.