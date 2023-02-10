Федук нецензурно выругался в адрес выпустившего новую песню Элджея

Исполнитель музыки в жанре хип-хопа Алексей Узенюк, более известный как Элджей, выпустил новый трек под названием Harakiri. Одним из первых на его релиз отреагировал певец Федук.
В своей песне Элджей поет об «одиноком самурае посреди горячих тел». Исполнитель отметил, что в этом треке говорится о перерождении и желании «убить себя старого». Среди восторженных комментариев под постом отметился и Федук, однако всеобщей радости он не разделил.
«Ты *** мамин, а не самурай! И мой куплет даже не думай на свой [альбом] брать», — написал он.
Ранее экс-возлюбленная Элджея блогер и актриса Настя Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в многосерийной драме «Монастырь».