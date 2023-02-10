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Стало известно о переносе встречи представителей России и Турции по газовому хабу

Экономика
Стало известно о переносе встречи представителей России и Турции по газовому хабу

Представители Москвы и Анкары обсудят строительство газового хаба в другой раз. Ранее запланированная встреча перенесена в связи с катастрофой в Турции, передает РИА Новости комментарий источника в турецком минэнерго.

Встреча была запланирована на 14-15 февраля, но позже стало известно о ее переносе из-за случившегося в Турции землетрясения. Возможно новой датой станет 22 марта, но пока это неподтвержденная информация.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил создать газовый хаб на территории Турции для поставок газа в Европу. Турецкая сторона положительно оценила данную инициативу.
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