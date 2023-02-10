Пропавшего в 1997 году депутата Госдумы Марка Горячева расчленили в Петербурге

В беседе с силовиками задержанный рассказал о произошедшем. Горячева похитили у Торжковского рынка 4 марта 1997 года. Его посадили в иномарку, которая принадлежала Кулибабе. Похищенного увезли в коттедж, где его задушили и расчленили. Останки были найдены на Финском заливе.