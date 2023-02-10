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Пропавшего в 1997 году депутата Госдумы Марка Горячева расчленили в Петербурге

Происшествия
Пропавшего в 1997 году депутата Госдумы Марка Горячева расчленили в Петербурге

Правоохранители задержали в Петербурге Николая Полякова, которого считают соратником криминального авторитета Владимира Кулибабы. Мужчина подозревается в причастности к похищению и убийству в 1997 году экс-депутата Госдумы Марка Горячева, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В беседе с силовиками задержанный рассказал о произошедшем. Горячева похитили у Торжковского рынка 4 марта 1997 года. Его посадили в иномарку, которая принадлежала Кулибабе. Похищенного увезли в коттедж, где его задушили и расчленили. Останки были найдены на Финском заливе.
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