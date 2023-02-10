В Японии протестировали чемодан с искусственным интеллектом

С помощью сенсоров и датчиков «умный» чемодан считывает расстояния до объектов, выявляет препятствия и с учетом полученных данных самостоятельно составляет оптимальный маршрут. Робот даже может сам найти, к примеру, подходящее кафе по пути — чтобы пройти из точки А в точку Б, используются онлайн-карты.