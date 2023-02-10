В Японии протестировали чемодан с искусственным интеллектом

В Японии протестировали разработку, которая способна сделать значительно лучше жизнь слепых и слабовидящих. Робот, который выглядит в точности как обычный чемодан, использует алгоритмы искусственного интеллекта. Устройство помогает ориентироваться и безопасно передвигаться в пространстве.
«Наша технология использует датчики для распознавания пешеходов и безопасного перемещения или остановки перед препятствием. Кроме того, для взаимодействия с чемоданом можно использовать голосовые команды. Например, можно сказать чемодану: «Я хочу пойти на пятый этаж»», — рассказал о чемодане-поводыре Хиронобу Такаги, руководитель проекта и исполнительный директор Национального музея развития науки и инноваций.
С помощью сенсоров и датчиков «умный» чемодан считывает расстояния до объектов, выявляет препятствия и с учетом полученных данных самостоятельно составляет оптимальный маршрут. Робот даже может сам найти, к примеру, подходящее кафе по пути — чтобы пройти из точки А в точку Б, используются онлайн-карты.
Кроме того, в устройство встроена технология распознавания лиц — поводырь сможет сообщить «своему человеку» о приближении, например, друзей, которые вышли навстречу. Обратная связь осуществляется с помощью вибрации ручки чемодана. Разработку с успехом протестировали.
«Всегда мечтала о роботе, который мог бы указывать мне направление, поэтому я очень рада, что смогла испытать такую разработку. Я подумала, что было бы здорово, если бы устройство сделали более удобным для практического использования. Например, чтобы можно было положить в чемодан вещи или чтобы он, скажем, меньше весил», — поделилась тестировщица Амуро.