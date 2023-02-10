Постпред РФ при ООН Небензя назвал «мирный план» Зеленского пустышкой и пропагандой

Условия предложенного Киевом «мирного плана» заведомо невыполнимы, заявил представитель России при ООН Василий Небензя.
Украинские власти этим предложением стремятся не к приближению мира, а лишь для изображают это стремление, рассказал дипломат в интервью РИА Новости.
«Все эти украинские инициативы, будь то некая "формула мира", или "саммит мира", являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект. Заложенные в них условия являются заведомо неприемлемыми», — подчеркнул Небензя.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году сообщил о «мирном плане» Киева. Пункты плана включали возвращение всех пленных с обеих сторон, обеспечение безопасности и восстановление территориальной целостности Украины. Также Киев заявлял о необходимости возмещения убытков стране от боевых действий.