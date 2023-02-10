Маркетолог Тарасова назвала продукты, на которые стоит ждать скидок в феврале

Торговые сети в текущем месяце могут сделать скидки на некоторые категории продовольственных товаров. Об этом рассказала в беседе с Teleprogramma.pro маркетолог Татьяна Тарасова.
Самым активным месяцем для большинства ретейлеров является декабрь, когда покупатели начинают готовиться к Новому году. В этот период продавцы расширяют ассортимент товаров, а после праздников эти продукты нужно поскорее распродать, пока не кончился их срок годности.
Например, сюда попадают мясные, сырные и рыбные деликатесы. Именно на эти продукты вскоре могут оказаться неплохие скидки.
Кроме того, раз в несколько месяцев супермаркеты обновляют ассортимент консервации. Последний раз крупный сток был в декабре, потому следует ожидать новой волны в феврале-марте — этой связи будут и дисконты, сказала эксперт.
Также, по словам Тарасовой, россияне смогут увидеть скидки на конфеты. Таким образом продавцы будут стимулировать спрос в преддверии 23 февраля и 8 марта.