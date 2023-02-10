Украинские СМИ сообщают о новых ударах по объектам критической инфраструктуры

Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртиев заявил, что город серьезно пострадал. За один час было нанесено 17 ударов, что, по его словам, делает этот удар наиболее интенсивным с начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Информация о жертвах и масштабах разрушений все еще уточняется, мэр Игорь Терехов заявил, что стоит ожидать перебоев в отоплении, электроснабжении и водоснабжении. На данный момент известно, что критические повреждения получила Криворожская ТЭЦ.