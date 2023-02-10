Бартош объяснил, почему компания SpaceX ограничила для ВСУ использование спутников Starlink

Военный эксперт Александр Бартош рассказал, почему американская компания SpaceX могла ограничить для ВСУ использование спутников Starlink в военных целях.
В интервью изданию «ПолитЭксперт» он объяснил, что заявление компании о введении ограничений на использование спутников украинскими военными может иметь политический характер. Он напомнил, что ранее американская сторона закрывала глаза на то, что украинцы обмениваются разведданными и управляют дронами при помощи Starlink.
«Если фирма действительно запретит применять спутниковую связь в военных целях, то это будет большим шагом к деэскалации конфликта», — заявил он.
Эксперт добавил, что Россия применит все доступные средства для защиты своей нацбезопасности. По его словам, на Западе в этом никто не сомневается. Бартош предположил, что именно поэтому глава SpaceX Илон Маск решил свернуть программу поддержки украинских военных.