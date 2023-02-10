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Бартош объяснил, почему компания SpaceX ограничила для ВСУ использование спутников Starlink

Армия
Бартош объяснил, почему компания SpaceX ограничила для ВСУ использование спутников Starlink

Военный эксперт Александр Бартош рассказал, почему американская компания SpaceX могла ограничить для ВСУ использование спутников Starlink в военных целях.

В интервью изданию «ПолитЭксперт» он объяснил, что заявление компании о введении ограничений на использование спутников украинскими военными может иметь политический характер. Он напомнил, что ранее американская сторона закрывала глаза на то, что украинцы обмениваются разведданными и управляют дронами при помощи Starlink.

«Если фирма действительно запретит применять спутниковую связь в военных целях, то это будет большим шагом к деэскалации конфликта», — заявил он.

Эксперт добавил, что Россия применит все доступные средства для защиты своей нацбезопасности. По его словам, на Западе в этом никто не сомневается. Бартош предположил, что именно поэтому глава SpaceX Илон Маск решил свернуть программу поддержки украинских военных.
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