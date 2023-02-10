Бартош объяснил, почему компания SpaceX ограничила для ВСУ использование спутников Starlink

В интервью изданию «ПолитЭксперт» он объяснил, что заявление компании о введении ограничений на использование спутников украинскими военными может иметь политический характер. Он напомнил, что ранее американская сторона закрывала глаза на то, что украинцы обмениваются разведданными и управляют дронами при помощи Starlink.