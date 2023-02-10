Лавров заявил об усилении призывов к «расчленению» России

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал международное отношение к официальной Москве на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
По словам главы внешнеполитического ведомства, призывы к «расчленению» России звучат все громче. Однако российское государство выстоит, уверен Лавров. Министр подчеркнул, что РФ выйдет из этой непростой ситуации сильнее.
Ранее Лавров сообщил, что Москва не будет переживать по поводу нового «железного занавеса». Она найдет путь для собственного развития, объяснил глава МИД РФ.