Петербуржцы выстроились в очередь, чтобы попасть в музей Пушкина в годовщину смерти поэта

Музей-квартира Пушкина, по традиции, подготовил памятный концерт для гостей. Педагоги и студенты музыкальных школ исполнят арии и романсы на стихи поэта золотого века. Кроме того, для всех желающих будет проходить пешая экскурсия «Последний путь Пушкина».