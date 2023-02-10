Петербуржцы выстроились в очередь, чтобы попасть в музей Пушкина в годовщину смерти поэта

Жители и гости Санкт-Петербурга выстроились в очередь, чтобы попасть в музей-квартиру поэта Александра Пушкина. Горожане хотят почтить память именитого писателя в годовщину его смерти.
Музей-квартира Пушкина, по традиции, подготовил памятный концерт для гостей. Педагоги и студенты музыкальных школ исполнят арии и романсы на стихи поэта золотого века. Кроме того, для всех желающих будет проходить пешая экскурсия «Последний путь Пушкина».
Желающих оказаться в памятный день в музее оказалось очень много. На входе толпятся почитатели творчества поэта, которые выстроились в огромную очередь.
День памяти Пушкина отмечают в России 10 февраля. В этот день в 1837 году поэт погиб после дуэли с Дантесом.