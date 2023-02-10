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Депутат Госдумы Хамзаев попросил Минздрав запретить продажу сигарет на АЗС

Общество
Депутат Госдумы Хамзаев попросил Минздрав запретить продажу сигарет на АЗС

Ввести запрет на продажу табачной продукции на заправках предложил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев. Он направил соответствующее обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Копия обращения оказалось в распоряжении RT. Депутат напомнил, что сигареты запрещено продавать в больницах, на территории железнодорожных и автомобильных вокзалов и в аэропортах. Однако в законодательстве пока нет нормы, которая бы не позволяла торговать табачными изделиями на АЗС. В то же время, по словам Хамзаева, курить на заправках запрещено.

Как пояснил парламентарий, основными покупателями сигарет на АЗС остаются автомобилисты, которые уезжают после приобретения топлива. Курение за рулем Хамзаев посчитал еще одним негативным фактором в вопросе безопасности дорожного движения.
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