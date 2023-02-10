Депутат Госдумы Хамзаев попросил Минздрав запретить продажу сигарет на АЗС

Копия обращения оказалось в распоряжении RT. Депутат напомнил, что сигареты запрещено продавать в больницах, на территории железнодорожных и автомобильных вокзалов и в аэропортах. Однако в законодательстве пока нет нормы, которая бы не позволяла торговать табачными изделиями на АЗС. В то же время, по словам Хамзаева, курить на заправках запрещено.