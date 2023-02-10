ФСБ сообщила о телефонном мошенничестве из Украины с целью сбора данных участников СВО

Иностранные специальные службы используют почтовые сервисы в целях сбора информации об участниках специальной военной операции. Об этом сообщила ФСБ.
Различные организации с августа 2022 года получают на свои почтовые адреса рассылки с фейковыми запросами от органов государственной власти по поводу информации, касающейся участников Специальной военной операции и мигрантов, прибывших из Украины в Россию.
Также Федеральная служба безопасности сообщила, в декабре 2022 года об увеличении количества случаев мошенничества посредством телефонной связи в Москве. При этом злоумышленники пытаются не только получить денежные средства, но и склонить своих жертв к совершению преступлений на территории Российской Федерации.
Хотя большинство мошенников используют поддельные телефонные номера, якобы являющиеся номерами правоохранительных органов России тем не менее большая часть звонков совершается с территории Украины.