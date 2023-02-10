Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ФСБ сообщила о телефонном мошенничестве из Украины с целью сбора данных участников СВО

Украина
ФСБ сообщила о телефонном мошенничестве из Украины с целью сбора данных участников СВО

Иностранные специальные службы используют почтовые сервисы в целях сбора информации об участниках специальной военной операции. Об этом сообщила ФСБ.

Различные организации с августа 2022 года получают на свои почтовые адреса рассылки с фейковыми запросами от органов государственной власти по поводу информации, касающейся участников Специальной военной операции и мигрантов, прибывших из Украины в Россию.

Также Федеральная служба безопасности сообщила, в декабре 2022 года об увеличении количества случаев мошенничества посредством телефонной связи в Москве. При этом злоумышленники пытаются не только получить денежные средства, но и склонить своих жертв к совершению преступлений на территории Российской Федерации.

Хотя большинство мошенников используют поддельные телефонные номера, якобы являющиеся номерами правоохранительных органов России тем не менее большая часть звонков совершается с территории Украины.
Украина телефонные мошенники фсб рф спецоперация рф
Военкоры ФАН
Лучшие в аду