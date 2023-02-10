Публицист Панин назвал «ересью» разрешение католическим священникам благословлять однополые браки

Англиканская церковь разрешила священнослужителям благословлять однополые пары после заключения гражданского брака, информация об этом опубликована на официальном сайте церкви.
Генеральный синод Церкви Англии призывает своих прихожан приветствовать однополые союзы, объясняя это тем, что такое нововведение соответствует «новому христианскому пониманию Священного Писания на основе здоровых отношений, правильного понимания природы человека и его сексуальности в XXI веке».
В январе Папа Римский Франциск заявил о том, что однополые связи все еще остаются грехом, но не являются преступлением и призвал епископов проявить милосердие к ЛГБТ-сообществу.
Публицист и поэт Игорь Панин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что такие нововведения – признак того, что прихожане, а также сама католическая церковь не читали Священного писания.
«Или они читают какую-то сокращенную и переписанную версию с многочисленными сокращениями. Иначе они бы знали и помнили о Содоме и Гоморре и о том, за что были наказаны жители этих городов», — напомнил собеседник издания.
Раньше та же самая Англиканская церковь предлагала использовать гендерно-нейтральный термин для обозначения Бога. Игорь Панин назвал такие нововведения «ересью» и, между прочим, еще и «богоборчеством».
«Ну не могут истинно верующие люди подвергать сомнению пол Бога и венчать в церквях гомосексуалистов», — выразил мнение публицист.
Панин также отметил, что это никакие не христиане, а «хитрые извращенцы, прикрывающиеся христианством в своих меркантильных целях». Религия для них является способом легализовать свои комплексы и сексуальные предпочтения, а вовсе не вера в Бога.
«Будут ли они наказаны при жизни, не знаю. Но ад им точно обеспечен», — подытожил Панин.
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