Несколько участков железной дороги Украины остались без электропитания

Подчеркивается, что причиной отключения питания стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры в Виннице, Днепре, Киеве, Харькове и ряде других населенных пунктов. С опозданием следуют 5 из 65 рейсов, курсирующих по украинским железным дорогам. При этом отмечается, что задержка некоторых рейсов составляет более получаса.