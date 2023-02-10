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Несколько участков железной дороги Украины остались без электропитания

Общество
Несколько участков железной дороги Украины остались без электропитания

Рейсы украинской компании «Укржелдороги» следуют с заметным опозданием из-за обесточивания отдельных участков железной дороги. Об этом рассказали представители пресс-службы компании.

Подчеркивается, что причиной отключения питания стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры в Виннице, Днепре, Киеве, Харькове и ряде других населенных пунктов. С опозданием следуют 5 из 65 рейсов, курсирующих по украинским железным дорогам. При этом отмечается, что задержка некоторых рейсов составляет более получаса.
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