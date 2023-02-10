Медведев в пяти пунктах описал главные «успехи» Байдена на посту президента США

Ранее действующий американский лидер сказал, что пока не принял окончательного решения относительно своего участия в следующей президентской гонке. Медведев в своем Telegram-канале в пяти пунктах описал главные «успехи» Байдена за первый срок.

В первую очередь, зампред СБ отметил способности политика путать имена, даты и теряться в пространстве. Затем подчеркнул его умение прятать в своем доме конфиденциальную документацию.