Медведев в пяти пунктах описал главные «успехи» Байдена на посту президента США

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев по полочкам разложил отличительные особенности главы Белого дома Джо Байдена, которыми он отметился в период президентства в США.
Ранее действующий американский лидер сказал, что пока не принял окончательного решения относительно своего участия в следующей президентской гонке. Медведев в своем Telegram-канале в пяти пунктах описал главные «успехи» Байдена за первый срок.
В первую очередь, зампред СБ отметил способности политика путать имена, даты и теряться в пространстве. Затем подчеркнул его умение прятать в своем доме конфиденциальную документацию.
«3. Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов, но...
4. Сваливает все экономические проблемы США на происки России.
5. Может по рассеянности начать третью мировую войну», — написал Медведев.
В связи с этим замглавы Совбеза отметил, что прогрессирующая деменция, вероятно, не помешает Байдену вновь баллотироваться в президенты.