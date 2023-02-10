Белгородка обвиняется в мошенничестве за незаконное получение социальных выплат

Однако женщина решила нажиться на своем ребенке и предоставила в органы социальной защиты недостоверные сведения о своем совместном проживании с сыном. В результате за несколько месяцев она неправомерно получила от государства выплаты в размере 65 тысяч рублей. Уголовное дело, возбужденное против женщины за мошенничество, направлено в районный суд.