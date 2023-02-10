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Эксперт Горбачев: ВСУ в случае получения дальнобойных ракет применят их против Крыма

Армия
Эксперт Горбачев: ВСУ в случае получения дальнобойных ракет применят их против Крыма

Украинские военные применят против Крыма дальнобойные ракеты, если Британия решится поставить их ВСУ, заявил военный эксперт Сергей Горбачев.

В интервью РИА Новости он объяснил, что украинские военные в случае получения ракет смогут запускать их из Одесской и Николаевской областей. При этом Горбачев добавил, что возможность применения этого вооружения будет зависеть от ситуации на линии фронта.

«Требуется исключение подобного рода атак, а атаки, как я полагаю, будут. Безбашенные киевские руководители это доказывают делом», — объяснил он.

По его словам, российские силы ПВО и ПРО должны находиться в постоянной боевой готовности. Горбачев отметил, что нужно переломить ситуацию на фронте, чтобы лишить ВСУ возможности применять британские ракеты.
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