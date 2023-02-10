Китай призвал США объясниться в случае подтверждения их причастности к теракту на «СП»

Американское руководство должно дать объяснения в случае, если опубликованные данные о его причастности к теракту на «СП» окажутся достоверными. С таким заявлением выступила пресс-секретарь внешнеполитического ведомств Китая Мао Нин.
Ранее журналист из США Сеймур Херш представил материалы расследования, в которых говорится о том, что именно Вашингтон и Осло организовали и совершили подрывы на газопроводе. Нин в рамках брифинга подчеркнула, что, если все это окажется правдой, то Белому дому необходимо объясниться перед всем человечеством.
Ранее глава Белого дома Джо Байден сказал, что китайский аэростат не испортил отношения между Вашингтоном и Пекином. Напомним, что летательный аппарат КНР был сбит Белым домом после того, как пересек границу с США.