Китай призвал США объясниться в случае подтверждения их причастности к теракту на «СП»

Ранее журналист из США Сеймур Херш представил материалы расследования, в которых говорится о том, что именно Вашингтон и Осло организовали и совершили подрывы на газопроводе. Нин в рамках брифинга подчеркнула, что, если все это окажется правдой, то Белому дому необходимо объясниться перед всем человечеством.