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Фигурантку дела о взрыве в новосибирской пятиэтажке заключили под стражу

Происшествия
Фигурантку дела о взрыве в новосибирской пятиэтажке заключили под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении 45-летней жительницы Омской области, задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске, сообщили в СУ СКР по региону.

Известно, что гражданка является сотрудником компании, обслуживающей газовые плиты. Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Информации об избрании меры пресечения второму фигуранту пока не поступало.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме, обрушились два подъезда, начался сильный пожар. На данный момент известно о 13 погибших, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
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