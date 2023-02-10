Фигурантку дела о взрыве в новосибирской пятиэтажке заключили под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении 45-летней жительницы Омской области, задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске, сообщили в СУ СКР по региону.
Известно, что гражданка является сотрудником компании, обслуживающей газовые плиты. Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Информации об избрании меры пресечения второму фигуранту пока не поступало.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме, обрушились два подъезда, начался сильный пожар. На данный момент известно о 13 погибших, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.