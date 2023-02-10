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Биатлонистка Екатерина Бех не собирается возвращаться в сборную Украины

Спорт
Биатлонистка Екатерина Бех не собирается возвращаться в сборную Украины

Биатлонистка Екатерина Бех не собирается в ближайшее время возвращаться на Украину и выступать за ее сборную. Об этом сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Специалист подчеркнул, что ежедневно находится на связи с биатлонисткой украинского происхождения. В данный момент нет никаких предпосылок для возвращения Бех на историческую родину.

«Я постоянно на связи с биатлонисткой. Информацию о возвращении в сборную Украины она не подтверждает», – цитирует Нуждова телеканал «Матч ТВ».

Ранее журналисты сообщали, что Бех хочет вернуться на Украину и выступать за сборную страны. Однако пока этот вопрос закрыт.
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