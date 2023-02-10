Биатлонистка Екатерина Бех не собирается возвращаться в сборную Украины

Биатлонистка Екатерина Бех не собирается в ближайшее время возвращаться на Украину и выступать за ее сборную. Об этом сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
Специалист подчеркнул, что ежедневно находится на связи с биатлонисткой украинского происхождения. В данный момент нет никаких предпосылок для возвращения Бех на историческую родину.
«Я постоянно на связи с биатлонисткой. Информацию о возвращении в сборную Украины она не подтверждает», – цитирует Нуждова телеканал «Матч ТВ».
Ранее журналисты сообщали, что Бех хочет вернуться на Украину и выступать за сборную страны. Однако пока этот вопрос закрыт.