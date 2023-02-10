Власти России перенаправят 3 млрд рублей для автопрома на поддержку ДНР и ЛНР

Минпромторг РФ изъял 3 млрд рублей из программы грантов для поддержки производства автокомпонентов в стране, чтобы перенаправить эти деньги на поддержку промышленности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Проект бюджета прежде предусматривал 6,9 млрд рублей на эту программу. Но в итоге бюджет подвергся корректировкам, отмечается в публикации.
В прошлом году в рамках программы «Автокомпоненты» было оформлено 14 ссуд в размере 45,2 млрд рублей. Заемщиками являлись АвтоВАЗ, КамАЗ, «Урал» и иные заводы. Кредиты по этой программе выдаются под 1% годовых на создание производств узлов и агрегатов для машин и спецтехники, а также на увеличение изготовления комплектующих на уже действующих предприятиях.