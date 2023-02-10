Власти России перенаправят 3 млрд рублей для автопрома на поддержку ДНР и ЛНР

В прошлом году в рамках программы «Автокомпоненты» было оформлено 14 ссуд в размере 45,2 млрд рублей. Заемщиками являлись АвтоВАЗ, КамАЗ, «Урал» и иные заводы. Кредиты по этой программе выдаются под 1% годовых на создание производств узлов и агрегатов для машин и спецтехники, а также на увеличение изготовления комплектующих на уже действующих предприятиях.