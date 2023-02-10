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Борисов рассказал о планах Роскосмоса передать Ирану «небольшого тиража»

Общество
Борисов рассказал о планах Роскосмоса передать Ирану «небольшого тиража»

Россия рассматривает возможность для передачи иранским коллегам «небольшого тиража» спутников. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Юрий Борисов, генеральный директор госкорпорации Роскосмос.

Специалист напомнил, что в августе прошлого года Москва уже поставила Тегерану спутник «Хайям». По его словам, в этот раз Иран может получить аналогичное оборудование.

При этом Россия планирует расширять сотрудничество по этому направлению с рядом других государств. В их числе Алжир, Ангола и Вьетнам.

Ранее стало известно, что иранский автопроизводитель Iran Khodro намерен экспортировать в Россию порядка 2 тысяч машин. Это должно произойти весной 2023 года, передал российский посол в стране Алексей Дедов.
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