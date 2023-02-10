Глава Евросовета Мишель: ЕС подготовит промышленный план увеличения запасов боеприпасов

Страны Евросоюза подготовят промышленный план увеличения запасов боеприпасов к следующему саммиту в марте.
С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. Отмечается, что лидеры европейских стран в прошлом неоднократно сообщали об истощении арсеналов из-за поставок оружия Украине.
«Наша идея — к саммиту в марте достичь прогресса по сотрудничеству с индустрией производства и нашей способности поставлять оборонные системы с боеприпасами», — объяснил Мишель.
Он также добавил, что в ходе завершившегося в Брюсселе саммита не обсуждались возможные совместные закупки странами ЕС вооружений для Киева по аналогии с вакцинами от COVID-19.