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Глава Евросовета Мишель: ЕС подготовит промышленный план увеличения запасов боеприпасов

Армия
Глава Евросовета Мишель: ЕС подготовит промышленный план увеличения запасов боеприпасов

Страны Евросоюза подготовят промышленный план увеличения запасов боеприпасов к следующему саммиту в марте.

С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. Отмечается, что лидеры европейских стран в прошлом неоднократно сообщали об истощении арсеналов из-за поставок оружия Украине.

«Наша идея — к саммиту в марте достичь прогресса по сотрудничеству с индустрией производства и нашей способности поставлять оборонные системы с боеприпасами», — объяснил Мишель.

Он также добавил, что в ходе завершившегося в Брюсселе саммита не обсуждались возможные совместные закупки странами ЕС вооружений для Киева по аналогии с вакцинами от COVID-19.
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