Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Омске задержали 32-летнего уклониста за неудачную попытку поджога военкомата

Происшествия
В Омске задержали 32-летнего уклониста за неудачную попытку поджога военкомата

Омские правоохранители задержали молодого жителя регионального центра, который пытался поджечь военкомат на Магистральной улице.

Как пишет SHOT, речь идет о 32-летнем Антоне, который в 2015 году уже уклонялся от воинского учета. Сам фигурант рассказал, что придумал план преступления сам: набил сумку бутылками с горючим и тряпками. Однако попытка поджога сорвалась, мужчину задержали.

Сейчас со злоумышленником работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Антону грозит до пяти лет лишения свободы.
омск поджог военкомата уклонист
Военкоры ФАН
Лучшие в аду