В Омске задержали 32-летнего уклониста за неудачную попытку поджога военкомата

Омские правоохранители задержали молодого жителя регионального центра, который пытался поджечь военкомат на Магистральной улице.
Как пишет SHOT, речь идет о 32-летнем Антоне, который в 2015 году уже уклонялся от воинского учета. Сам фигурант рассказал, что придумал план преступления сам: набил сумку бутылками с горючим и тряпками. Однако попытка поджога сорвалась, мужчину задержали.
Сейчас со злоумышленником работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Антону грозит до пяти лет лишения свободы.