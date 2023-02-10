В Омске задержали 32-летнего уклониста за неудачную попытку поджога военкомата

Как пишет SHOT, речь идет о 32-летнем Антоне, который в 2015 году уже уклонялся от воинского учета. Сам фигурант рассказал, что придумал план преступления сам: набил сумку бутылками с горючим и тряпками. Однако попытка поджога сорвалась, мужчину задержали.