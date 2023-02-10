Юрист Хаминский раскритиковал законопроект о конфискации имущества киберпреступников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому имущество, полученное в результате совершения киберпреступления, будет конфисковаться. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, нововведение позволит «восстановить справедливость», а также направить средства на возмещение ущерба пострадавшим от рук злоумышленников.
Авторы инициативы, ссылаясь на данные МВД РФ, отметили, что в стране каждое четвертое преступление совершается «с использованием информационных технологий или в сфере компьютерной информации».
Александр Хаминский, юрист, специалист по уголовному праву в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что данным проектом предусмотрено внесение изменений в ст. 104.1 УК РФ, которая устанавливает порядок конфискации и утверждает перечень преступлений, за совершение которых такая мера может последовать в качестве дополнительного наказания. При этом Верховный суд и Правительство России дали отрицательное заключение на данный законопроект, посчитав, что авторы не представили достаточных оснований для включения мошенничества и незаконного использования компьютерных данных в список «конфискационных» составов, рассказал эксперт.
Специалист подчеркнул, что вместе с тем, юридическое сообщество имеет собственные поводы для критики обсуждаемой правовой новеллы. Речь идет о том, что сложившаяся юридическая конструкция, с одной стороны, четко определяет общественно опасный характер и природу перечисленных в ст. 104.1 УК РФ преступлений, с другой стороны, предусматривает меры, направленные на защиту законных интересов граждан, как потерпевших, так и обвиняемых. Согласно пп. 4. п. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, включая доходы от их использования, полученные в результате совершения преступления, возвращаются законному владельцу. В силу п. 2 ст. 104.1 УК РФ имущество, приобретенное осужденным законным путем конфискации, не подлежит.
«Если после применения указанных норм в распоряжении осужденного еще остаются какие-то предметы и ценности, то за их счет в первую очередь возмещаются иные виды вреда потерпевшему. Такой порядок установлен ст. 104.3 УК РФ. После применения исключений у осужденного в большинстве случаев не останется какого-либо имущества, на которое можно будет применить конфискацию», — рассказал специалист.
Именно по указанным основаниям законодатель ранее воздерживался от включения мошенничества в перечень преступлений, предусмотренных ст. 104.1 УК РФ. Хаминский отметил, что действительно, этот состав предусматривает хищение путем обмана или злоупотребления доверием у потерпевших имущества и денежных средств и, соответственно, по смыслу уголовного закона иное имущество изъятию не подлежит. Что касается орудий совершения преступления, а также предметов, ограниченных или запрещенных к обращению на территории Российской Федерации, то они подлежат конфискации и в большинстве случаев уничтожению в силу пп.пп. 1, 2, 2.1, 3 п. 3 ст. 81 УПК РФ.
«Таким образом, предлагаемые законопроектом новеллы в случае принятия не найдут применения в практике, так как указанные обстоятельства и так в полной мере урегулированы действующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством», — подытожил юрист.
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