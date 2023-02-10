Юрист Хаминский раскритиковал законопроект о конфискации имущества киберпреступников

Именно по указанным основаниям законодатель ранее воздерживался от включения мошенничества в перечень преступлений, предусмотренных ст. 104.1 УК РФ. Хаминский отметил, что действительно, этот состав предусматривает хищение путем обмана или злоупотребления доверием у потерпевших имущества и денежных средств и, соответственно, по смыслу уголовного закона иное имущество изъятию не подлежит. Что касается орудий совершения преступления, а также предметов, ограниченных или запрещенных к обращению на территории Российской Федерации, то они подлежат конфискации и в большинстве случаев уничтожению в силу пп.пп. 1, 2, 2.1, 3 п. 3 ст. 81 УПК РФ.