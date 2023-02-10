Новак анонсировал сокращение российской нефтедобычи в марте

Россия в марте 2023 года добровольно сократит уровень нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Это поспособствует восстановлению рыночных отношений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он указал, что Москва не будет продавать черное золото тем странам, которые прямо либо косвенно придерживаются ценового потолка. При этом, по его словам, Россия в настоящий момент полноценно реализовывает всю свою добываемую нефть.
Ранее Новак в беседе с журналистами допустил снижение добычи этого вида топлива в стране на фоне введенного лимита цен со стороны западных государств.