Шипилин: республиканцы США используют Украину против демократов в предвыборной гонке

Здесь стоит уточнить, что сам Мэтт Гетс известен тем, что во всем поддерживал бывшего главу Белого дома, за что и получил прозвище «лучший друг Трампа в конгрессе». По мнению собеседника ФАН, это вполне вписывается в картину происходящего в Штатах, которые буквально стоят на пороге выборов 2024 года.