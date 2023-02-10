Шипилин: республиканцы США используют Украину против демократов в предвыборной гонке

Группа американских конгрессменов внесла на рассмотрение проект документа «Резолюция об усталости от Украины». Законодатели требуют от президента Джо Байдена прекратить поддержку Киева, как военную, так и финансовую.
Автором документа выступил республиканец, член палаты представителей от штата Флорида Мэтт Гетс, который ранее обратился к обеим партиям с вопросом, существует ли предельный уровень финансирования Украины. Помимо него, соавторами проекта стали еще десять конгрессменов.
Однако сильно надеяться на то, что США прекратят поставки оружия и остановят денежный поток на Украину, не стоит, считает политолог, блогер Павел Шипилин. Об этом он рассказал в эксклюзивной беседе с ФАН.
«Эта резолюция, безусловно, имеет право на существование, но принята она не будет. Надо понимать, что в Америке уже потихонечку начинается президентская предвыборная компания и все, что делают политики, направлены на то, чтобы друг другу осложнить жизнь и ослабить электоральные шансы друг друга».
Здесь стоит уточнить, что сам Мэтт Гетс известен тем, что во всем поддерживал бывшего главу Белого дома, за что и получил прозвище «лучший друг Трампа в конгрессе». По мнению собеседника ФАН, это вполне вписывается в картину происходящего в Штатах, которые буквально стоят на пороге выборов 2024 года.
«Республиканцам сейчас очень удобно использовать тему Украины для того, чтобы демократы почувствовали себя неуютно. Очень много денег уходит, причем без какого-либо аудита. Естественно, что представители консервативной партии таким подспудным ворчанием периодически устаивают левому крылу такие вот подлянки», — объяснил спикер.
Политолог считает, что это все не более чем внутренние дела американцев и остальному миру не стоит обращать на это внимания. Независимо от предложенного проекта резолюции, поставки оружия на Украину пока продолжатся, уверен он.
Проведенный ранее опрос среди американцев выявил, что более 40% из них чувствуют себя «очень некомфортно» из-за желания Джо Байдена пойти на второй срок. Против кандидатуры Дональда Трампа выступили 52% опрошенных граждан.