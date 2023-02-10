Американский музей искусств Метрополитен признал Куинджи украинским художником

Метрополитен-музей в Нью-Йорке начал подписывать Архипа Куинджи как украинского художника. Ранее мастера пейзажа признавали русским.
На официальном сайте американского музея в строке о национальности Куинджи на подписях к картинам указано «украинец». При этом на сохраненной копии страницы с описанием одной из работ живописца от 31 января 2023 года художника называют русским.
Напомним, Куинджи родился в Мариуполе, но учился в Санкт-Петербургской академии художеств вместе с его коллегами Ильей Репиным, Иваном Крамским и другими выдающимися деятелями искусств.