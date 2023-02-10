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Американский музей искусств Метрополитен признал Куинджи украинским художником

Общество
Американский музей искусств Метрополитен признал Куинджи украинским художником

Метрополитен-музей в Нью-Йорке начал подписывать Архипа Куинджи как украинского художника. Ранее мастера пейзажа признавали русским.

На официальном сайте американского музея в строке о национальности Куинджи на подписях к картинам указано «украинец». При этом на сохраненной копии страницы с описанием одной из работ живописца от 31 января 2023 года художника называют русским.

Напомним, Куинджи родился в Мариуполе, но учился в Санкт-Петербургской академии художеств вместе с его коллегами Ильей Репиным, Иваном Крамским и другими выдающимися деятелями искусств.
куинджи художник метрополитен
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