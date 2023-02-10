События на Украине к 12:00 10 февраля: мобильные крематории в Николаеве, Киев запросил F-16 у Нидерландов

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 10 февраля.
Россия
Запорожская область
Секретарь горсовета подконтрольного Киеву города Запорожье Анатолий Куртев заявил, что в населенном пункте повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, в некоторых районах нет света.
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что у России нет оснований полагать, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) занимаются на Запорожской АЭС недозволенной деятельностью. Он также добавил, что Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг объекта.
ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что за прошедшие сутки было зафиксировано 30 обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ. Под обстрелы попали районы 8 населенных пунктов, в результате атак пострадали 2 мирных жителя, повреждены 7 домостроений.
За ночь-утро 10 февраля украинские войска открывали огонь по Донецку, Александровке, Озеряновке, Новобахмутовке, Макеевке, Горловке, Майорску и Луганскому. В Александровке в результате удара полностью сгорел жилой дом, в Луганском повреждены частное домостроение, ЛЭП и газопровод.
Отряды ЧВК «Вагнер» продолжают перемалывать оборону ВСУ вокруг Парасковиевки и Красной Горы к северу от Бахмута, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, поступают сообщения о продвижении штурмовиков к населенному пункту Ступочки.
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на площадке «Амурмедиафорума-2023» заявил, что обстановка в Марьинке остается тяжелой, российские подразделения проламывают оборону ВСУ. Он напомнил, что на протяжении практически 8 лет украинские военные превращали населенный пункт в укрепрайон.
ЛНР
Пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила, что Военизированная горноспасательная часть ЛНР станет федеральным государственным казенным учреждением. Проект распоряжения уже подготовлен Правительством РФ.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском и Лиманском направлениях активизировались украинские диверсанты. Численность ДРГ составляет до 10 человек, они хорошо снаряжены и имеют современные средства связи и наблюдения.
«Характер их поведения говорит о хорошей выучке, специализированной подготовке и высокой квалификации», — сообщил офицер.
Украина
Утром появлялись сообщения о взрывах в Кременчуге, Кривом Роге, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Кировоградской и Полтавской областях. По словам главы Днепропетровской обладминистрации Сергея Лысака, в столице региона поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об аналогичном ущербе заявляли главы Харьковской и Хмельницкой областных военных администраций Олег Синегубов и Сергей Гамалий.
В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света, сообщил энергохолдинг ДТЭК.
Власти Николаева разместили в морском порту мобильные крематории, поставленные из Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в городском пророссийском подполье. По словам источника, в связи с этим в районе порта может ощущаться запах разлагающихся тел.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил главе Польши Анджею Дуде подробности своего европейского турне. Канцелярия польского президента опубликовала кадры со встречи политиков в Жешуве, отметив, что Зеленский и Дуда обсудили ситуацию на фронте и обстановку в регионе, а также «необходимость дальнейших совместных действий по военной поддержке Украины».
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Киев подал заявку королевству на поставку истребителей F-16. Она отметила, что «эту просьбу нелегко выполнить», поскольку доступность самолетов следует обсудить с США и другими союзниками.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не исключает возможности поставок истребителей Украине, однако сейчас у Киева «другие приоритеты». По его словам, авиацию ни при каких обстоятельствах невозможно передать в ближайшие недели.
ЕС усиливает работу по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине, следует из письменных выводов по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе. Лидеры объединения также заявили о готовности продолжать расширять санкции против Москвы и усиливать меры по борьбе с обходом уже введенных рестрикций.
Обозреватели The Washington Post сообщили, что американские военные координирует удары ВСУ из HIMARS по российским позициям. Как отмечают журналисты, эта информация подтверждена 3 высокопоставленными украинскими чиновниками, а также официальными лицами в Штатах.