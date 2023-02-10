События на Украине к 12:00 10 февраля: мобильные крематории в Николаеве, Киев запросил F-16 у Нидерландов

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что у России нет оснований полагать, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) занимаются на Запорожской АЭС недозволенной деятельностью. Он также добавил, что Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг объекта.