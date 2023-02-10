Полиция задержала во Владимирской области серийного вооруженного грабителя

Местонахождение подозреваемого удалось установить через его криминальные связи. Правоохранители выяснили, что грабитель снимал квартиру во Владимирской области, а в Иваново приезжал на «промысел». Одежду злоумышленник сжигал сразу после налета и облачался в новую.