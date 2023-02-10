Полиция задержала во Владимирской области серийного вооруженного грабителя

Полицейские задержали 35-летнего подозреваемого в серии ограблений микрофинансовых организаций в Иваново. Налетчик прятался в съемном жилье во Владимирской области. Об этом рассказали в УМВД по Ивановской области.
Как пишет сетевое издание «День во Владимире», преступник совершил шесть ограблений, действуя аналогичным способом. Он заходил в офис, спрятав лицо под медицинской маской, угрожал сотрудникам ножом и требовал отдать ему денежные средства. Общая сумма нанесенного ущерба перевалила за 200 000 рублей.
Местонахождение подозреваемого удалось установить через его криминальные связи. Правоохранители выяснили, что грабитель снимал квартиру во Владимирской области, а в Иваново приезжал на «промысел». Одежду злоумышленник сжигал сразу после налета и облачался в новую.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ: разбой. Теперь ему светит два года колонии. Фигурант взят под арест и помещен в следственный изолятор, сообщили в ведомстве.