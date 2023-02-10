Клинцевич: в Европу начали перебрасывать ядерное оружие нового поколения

Ядерное оружие нового поколения уже появилось в Европе, сейчас его активно туда перевозят. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич.
Он подчеркнул, что на территорию Евросоюза досрочно начали ввозить ядерное оружие, таким образом наращивая группировку, передает ИА SM News.
«Сейчас в Европу свозят ядерное оружие нового поколения досрочно, наращивают группировку, создают коалиции. Нам не надо стесняться», — сказал Клинцевич.
Также эксперт обратил внимание на то, как Китай далеко шагнул в вопросах вооружения за последние годы. По его мнению, китайское оружие явно опережает американское по характеристикам.