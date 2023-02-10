Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Планы Макрона лишить Путина ордена Почетного легиона вызвали смех у читателей Le Figaro

Политика
Планы Макрона лишить Путина ордена Почетного легиона вызвали смех у читателей Le Figaro

Глава французского государства Эммануэль Макрон был поднят на смех народом своей же страны. Читатели Le Figaro высмеяли политика за его странный выпад в адрес президента России Владимира Путина.

Ранее Макрон не исключил, что может отобрать у своего российского коллеги орден Почетного легиона, которым он был награжден еще в 2006 году экс-главой Франции Жаком Шираком. Комментаторы французского издания иронично высказались о возможной реакции Владимира Путина на такое «жесткое наказание».

«Макрон умеет бить по больному! Путин никогда не оправится», — съязвил пользователь.
«Бедный Путин, он будет травмирован, как он это перенесет!» — добавил другой.
«Как? Лишится ли он своей шоколадной медали? Трепещите, Путин...» — написал еще один пользователь.

Ранее президент Франции наградил орденом Почетного легиона украинского лидера Владимира Зеленского. Это произошло во время недавнего визита последнего в Париж.
орден почетного легиона макрон франция путин париж
Военкоры ФАН
Лучшие в аду