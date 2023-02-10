Планы Макрона лишить Путина ордена Почетного легиона вызвали смех у читателей Le Figaro

Ранее Макрон не исключил, что может отобрать у своего российского коллеги орден Почетного легиона, которым он был награжден еще в 2006 году экс-главой Франции Жаком Шираком. Комментаторы французского издания иронично высказались о возможной реакции Владимира Путина на такое «жесткое наказание».